4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي

في مباراة مثيرة فاز ليل على أوكسير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي.

المباراة لم تكن مثيرة فقط على مستوى الأهداف ولكنها شهدت طردين لكل فريق خلال دقائقها.

تقدم ليل بالهدف الأول عن طريق هاكون هارلادسون في الدقيقة التاسعة.

وتعرض ناثان نجوي لاعب ليل للطرد في الدقيقة 38 بعد تدخل قوي على داني ناماسو.

وتعادل أوكسير في الدقيقة 57 عن كريق لاسين سينايوكو.

وبعد 3 دقائق تعادلت الكفة بطرد كليمونت أكبا لاعب أوكسير لحصوله على إنذارين.

وسجل أوكسير الهدف الثاني عن طريق تشانسل مبيمبا بالخطأ في مرماه.

وتعادل ليل من جديد في الدقيقة 77 عن طريق نبيل بن طالب.

وبعد 3 دقائق عاد ليل للتقدم عن طريق سوريبا دياوني.

وتعادل أوكسير مرة أخرى في الدقيقة 83 من ركلة جزاء عن طريق سينايوكو.

وسجل بينجامين أندري هدف فوز ليل في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة من رومان بيرو.

وشهدت الدقيقة 88 طرد رومان بيرو وأسامة عزوزي من كل فريق بسبب شجار بالأيدي بينهما.

الفوز رفع رصيد ليل للنقطة 32 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد أوكسير عند النقطة 12 في المركز الـ 16.