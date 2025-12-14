إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري

رفع أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا الضغط عن لاعبي فريقه بعد الفوز على وست هام.

وانتصر أستون فيلا على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي سبورت: "سباق اللقب؟ لا نشعر بأي ضغط بل طموحين ونحاول المنافسة في أوروبا والدوري الإنجليزي".

وأتم حديثه "نستمتع بكل مباراة ونحاول التحضير جيدا ثم نرتاح، نركز على المباراة المقبلة ضد مانشستر يونايتد".

وللمباراة السادسة على التوالي حقق أستون فيلا الانتصار في بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد أستون فيلا عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطة واحدة، و3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

