كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى

تتويج سيدات الأهلي بلقب إفريقيا لكرة السلة

توجت سيدات الأهلي بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية لأول مرة بالفوز على فيروفيارو بطل موزمبيق في النهائي بنتيجة 77-51.

واستضاف النادي الأهلي البطولة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

وثأرت سيدات الأهلي لأنفسهن بعدما خسرن نهائي الموسم الماضي لصالح فيروفيارو.

وانتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 29-17 وتعزز التقدم في الربع الثاني بنتيجة 46-27.

وحاول الفريق الموزمبيقي تقليص الفارق في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 57-47 لصالح الأهلي.

وحسمت سيدات الأهلي اللقب بالفوز بنتيجة 77-51 في نهاية اللقاء.

مشوار البطولة

تصدر الأهلي المجموعات الثلاث بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وبفارق النقاط المسجلة.

وتفوق الأهلي على cns الكونغولي في ربع النهائي ثم الجيش الرواندي في نصف النهائي ثم حسم اللقب لصالحه لأول مرة.

