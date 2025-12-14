انتهت الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس (1)-(2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني

نهاية المباراة

ق76. جوووووول الثاااني لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد انطلاقة رائعة من فينيسيوس جونيور.

ق68. جووووول التعادل لديبورتيفو ألافيس عن طريق كارلوس فيسينتي.

ق52. سيفيرا يمنع فرصة الهدف الثاني على مرتين من فينيسيوس ومبابي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق47. كورتوا يتألق ويمنع فرصة التعادل لألافيس من إبانيز.

ق27. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق بيلينجهام بسبب لمسة يد.

ق24. جووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من جود بيلينجهام.

ق7. محاولة أولى من كيليان مبابي بتسديدة جاءت فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل