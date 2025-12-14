انتهت الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس (1)-(2) ريال مدريد

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد السادس على التوالي.. أتليتكو مدريد يفوز على فالنسيا بثنائية كوكي وجريزمان

نهاية المباراة

ق76. جوووووول الثاااني لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد انطلاقة رائعة من فينيسيوس جونيور.

ق68. جووووول التعادل لديبورتيفو ألافيس عن طريق كارلوس فيسينتي.

ق52. سيفيرا يمنع فرصة الهدف الثاني على مرتين من فينيسيوس ومبابي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق47. كورتوا يتألق ويمنع فرصة التعادل لألافيس من إبانيز.

ق27. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق بيلينجهام بسبب لمسة يد.

ق24. جووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من جود بيلينجهام.

ق7. محاولة أولى من كيليان مبابي بتسديدة جاءت فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس بعد 9 مباريات بدون فوز.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه الثاني هذا الموسم على بعد نقطة من الهبوط.. سوسيداد يقيل مدربه رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط إريك جارسيا: فارق النقاط يمنحنا الهدوء.. وعندما تتعقد الأمور نمرر الكرة إلى بيدري فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين
أخر الأخبار
البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس 5 ساعة | الدوري الإسباني
عصام الحضري: تعليماتنا كانت بالتشاور مع طولان.. ولم نواجه احتياطي الأردن 5 ساعة | منتخب مصر
30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
على طريقة مورينيو؟ كيفو: تقولون إننا سنحتل المركز العاشر.. ونرد الضربة بمثلها 5 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس 5 ساعة | الدوري الإسباني
كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519198/انتهت-الدوري-الإسباني-ديبورتيفو-ألافيس-1-2-ريال-مدريد