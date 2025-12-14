أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج

شدد موسيس سيشون المدير الفني لـ منتخب زامبيا على صعوبة المنافسة في ظل تواجده بالمجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.

وتولى الزامبي منصبه في نوفمبر الماضي خلفا لأفرام جرانت بعدما عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب من قبل.

ويتواجد منتخب زامبيا الملقب بالرصاصات النحاسية مع المغرب المستضيف وجُزر القُمر ومالي في المجموعة الأولى.

وقال موسيس سيشون لـ FilGoal.com: "توليت المهمة في وقت صعب والوقت ضيق للإعداد للبطولة".

وأضاف "ستكون بكل تأكيد بطولة رائعة في المغرب بملاعب وجماهير مميزين".

وعن مجموعته أجاب: "مجموعتنا صعبة هناك المغرب صاحب الارض والأوفر حظا للفوز بعد ذلك باللقب".

وأتم " وهناك أيضا جُزر القُمر ومالي وهم منتخبات متطورة وتمتلك مواهب كثيرة، نريد التأهل لدور الـ 16 والظهور بشكل يليق بنا وبطموحاتنا".

الجهاز الفني لـ سيشون في منتخب زامبيا يضم أندرو سينكالا وبيري موتابا في منصب المدرب المساعد وكينيدي مويني الحارس الفائز بأمم إفريقيا 2012 كمدرب حراس وجوزيف موسوندا نجم المنتخب السابق كمدرب أحمال.

وبدأ الجهاز الفني لزامبيا الجديد مهمته بوديتين ضد جنوب إفريقيا وأنجولا في نوفمبر الماضي.

وخسرت الرصاصات النحاسية من جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 ومن أنجولا بنتيجة 3-2، وكلاهما منافس مصر في المجموعة بأمم إفريقيا 2025.

وسبق أن تولى سيشون تدريب زامبيا بشكل مؤقت في 2022.

ويتواجد في قائمة زامبيا العديد من اللاعبين المحترفين أبرزهم باستون داكا مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي وجوزيف ليتيتا لاعب وسط كالياري الإيطالي.

ويقيم منتخب زامبيا معسكرا في إسبانيا في الفترة من 11 وحتى 17 ديسمبر استعدادا لأمم إفريقيا 2025.

وجاءت قائمة زامبيا في البطولة

حراسة المرمى: لورانس مولينجا (باور ديناموز) – فرانسيس موانسا (زاناكو) – ويلارد موانزا (باور ديناموز)

الدفاع: ستوبيلا سونزو (شانجشون الصيني) – فرانكي موسوندا (البحرين البحريني) – كاباسو شونجو (زيسكو) – ماثيوز باندا (نكانا) – دومينيك شاندا (باور ديناموز) – جيفت مبهاندي (زيسكو) – أوبينو شيسالا (المريخ السوداني) – ديفيد هاماسينا (ليجانيس الإسباني) – بينسون ساكالا (بوهيميانس التشيكي)

الوسط: ميجيل شانجا شاويوا (هيبرنين الاسكتلندي) – أوين تيمبو (باور ديناموز) – جوزيف ليتيتا (كالياري الإيطالي) – كينجز كانجو – جيفين كالوسا (موزا) – ديفيد سيموكوندا (زيسكو) – ويسلون شيسالا (زاناكو) – جوزيف باندا – لاميك باندا (ليتشي الإيطالي) – فاشون ساكالا (الفيحاء السعودي) – لوبامبو موسوندا (ماجديبورج الألماني) – باسكال فيري (زيسكو)

الهجوم: باستون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي) – جاك كاليشي (أوستريا فيينا النمساوي) – كينيدي موسوندا – إليا ماندانجي (زاناكو)

بطل نسخة 2012 يشارك للمرة الـ 19 في تاريخه بأمم إفريقيا، وفي النسخة الأخيرة ودع من دور المجموعات.