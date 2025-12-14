استغل سقوط منافسيه وحل العقدة.. إنتر يفوز على جنوى وينتزع الصدارة منفردا

فاز إنتر على منافسه جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل يان بيسيك ولاوتارو مارتينيز ثنائية إنتر، بينما أحرز فيتينيا هدف جنوى الوحيد.

وأصبح لاوتارو واحد من 4 لاعبين يساهم في 10 أهداف في بطولات الدوري في المواسم السبعة الأخيرة من الدوريات الـ 5 الكبرى بجانب كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وهاري كين.

وحل إنتر عقدة التعثر أمام جنوى في ملعبه لويدجي فيراريس، إذ لم يحقق الفوز أبدا منذ 5 أعوام، بالتحديد في موسم 2020-2021 تحت قيادة أنطونيو كونتي عندما انتصر بهدفين دون مقابل.

وافتتح النيراتزوري النتيجة في الدقيقة السادسة بعد تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

ثم ضاعف لاوتارو الفارق في الدقيقة 36 بعد تسديدة يسارية قوية من داخل الـ 18.

وقلص فيتينيا النتيجة في الدقيقة 68 بعد مراوغة يان سومر حارس مرمى إنتر وتسجيله في المرمى الخالي.

واستغل إنتر سقوط منافسيه، إذ تعادل ميلان مع ساسولو بهدفين لكل فريق، وخسارة نابولي من خصمه أودينيزي بهدف دون رد.

وبذلك خطف إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن ميلان الوصيف ونقطتين عن نابولي الثالث.

وتجمد رصيد جنوى عند النقطة 14 في المركز الـ 16.

video:1