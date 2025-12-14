تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويلتقي ريال مدريد مع ألافيس بعد قليل على ملعب الأخير بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل ريال مدريد تواجد فيكتور فالديبينياس أحد عناصر فريق ريال مدريد "كاستيا" أو الفريق الرديف كظهير أيسر مع غياب ألفارو كاريراس وفيرلان ميندي وفران جارسيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فيكتور فالديبينياس.

الوسط: جود بيلينجهام - أردا جولر - أوريلين تشواميني.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

