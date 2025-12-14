بعد 9 مباريات بدون فوز.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه الثاني هذا الموسم

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

لويس كاريون

أعلن ريال أوفييدو إقالة مدربه لويس كاريون من تدريب الفريق.

كاريون هو المدرب الثاني لأوفييدو الذي يتم إقالته منذ بداية الموسم الحالي.

وقاد كاريون الفريق خلال 9 مباريات منذ بداية الموسم ولم يتمكن من تحقيق أي فوز.

وخلال مسيرته تعادل أوفييدو تحت قيادة كاريون في 4 مباريات وخسر 5 آخرين.

وأعلن أوفييدو عن قراره بعد خسارة الفريق من إشبيلية بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم.

ويلعب هيثم حسن صاحب الأصول المصرية من صفوف أوفييدو.

ويحتل أوفييدو حاليا المركز الـ 19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد 16 جولة.

ولم يكشف النادي عن مدرب الفريق الجديد خلفا للويس كاريون حتى الآن.

