للمرة الثانية في تاريخه.. سانت ميرين يتوج بكأس الدوري الاسكتلندي على حساب سيلتك

توج سانت ميرين بلقب كأس الدوري الاسكتلندي بعد الفوز على سيلتك في النهائي.

وفاز سانت ميرين في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوج الفريق باللقب للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب 13 عاما إذ توج للمرة الأولى في موسم 2012/2013.

وكسر سانت ميرين سيطرة سيلتيك ورينجرز على اللقب لأول مرة منذ 5 مواسم بعد أن فاز سانت جونستون باللقب لآخر مرة في 2021.

تقدم ماركوس فريزر بالهدف الأول لسانت ميرين في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وتعادل سيلتيك عن طريق ريو هاتاتي في الدقيقة الـ 23.

وأضاف جونا أيونجا الهدف الثاني في الدقيقة 64.

قبل أن يعود أيونجا للتسجيل من جديد وينهي ثلاثية فريقه بالدقيقة 76.

ومن المقرر أن يظهر الفريق بالكامل في شرفة مبنى بلدية بيزلي لعرض الكأس أمام الجماهير وسيبقى لمدة تقارب ساعة قبل المغادرة.

اللقب كان هو رقم 11 في تاريخ النادي بالكامل في جميع البطولات.