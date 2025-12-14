فرانك: كنا فريق مفكك ضد نوتنجهام فورست
الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 20:06
كتب : FilGoal
انتقد توماس فرانك المدير الفني لتوتنام فريقه بعد الخسارة من نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
وقال المدرب الدنماركي لـ بي بي سي سبورت: "أعتقد أن هناك بعض الإيجابيات خلال المباريات الثلاث الأخيرة".
وأضاف "ظهرنا كفريق مفكك للغاية، لم نفز بما يكفي من الالتحامات أو الكرات الثانية وفقدنا الكرة كثيرا، وهذا لا يساعد للفوز بالمباريات".
وأنهى حديثه قائلا: "سنعود بقوة وهذا شيء مأكد".
وارتفع رصيد نوتنجهام فورست للنقطة 18 في المركز الـ 16 في جدول تريتب الدوري الإنجليزي.
بينما توقف توتنام عند النقطة 22 في المركز الـ 11.
