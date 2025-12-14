أبو ريدة يعود إلى القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 19:23

كتب : بسام أبو بكر

هاني أبو ريدة

يعود هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى القاهرة لحضور مباراة مصر ونيجيريا الودية.

وعلم FilGoal.com أن أبو ريدة سيصل القاهرة غدا لحضور المباراة، ثم يعود إلى قطر مرة أخرى، ومنها إلى المغرب لحضور كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر في استاد القاهرة.

ويتواجد أبو ريدة مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قطر على هامش فعاليات كأس إنتركونتيننتال.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

واستقر حسام حسن على اصطحاب القائمة بالكامل المكونة من 28 لاعبا والتي أعلن عنها سابقا لمعسكر ديسمبر.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويحق لكل منتخب اصطحاب بحد أقصى 28 لاعبا في البطولة، على أن يختار الجهاز الفني 23 لاعبا لقائمة كل مباراة.

وسيتحمل "كاف" تكلفة إقامة 23 لاعبا خلال البطولة، على أن يتحمل اتحاد كل منتخب تكاليف اللاعبين الإضافيين.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى المغرب لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

هاني أبو ريدة منتخب مصر
نرشح لكم
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية منتخب مصر تحت 16 عاما يهزم اليابان وديا أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 9".. المباريات التي سيغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء منتخب نيجيريا يبدأ معسكره بـ مصر وسط غياب معظم اللاعبين سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد صول صلاح.. وموقفه أمام نيجيريا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد 10 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج 46 دقيقة | أمم إفريقيا
استغل سقوط منافسيه وحل العقدة.. إنتر يفوز على جنوى وينتزع الصدارة منفردا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
بعد 9 مباريات بدون فوز.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه الثاني هذا الموسم ساعة | الدوري الإسباني
تعليق من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر ساعة | الدوري المصري
للمرة الثانية في تاريخه.. سانت ميرين يتوج بكأس الدوري الاسكتلندي على حساب سيلتك ساعة | الكرة الأوروبية
فرانك: كنا فريق مفكك ضد نوتنجهام فورست ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519190/أبو-ريدة-يعود-إلى-القاهرة-لحضور-مباراة-نيجيريا