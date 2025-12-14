خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

جمهور منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء 16 ديسمبر في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة الثالثة: 65 جنيه.

الدرجة الأولى 150 جنيه.

ولم يتم فتح حجز تذاكر للدرجة الثانية أو درجة VIP.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وبدأ معسكر نيجيريا في القاهرة استعدادا للبطولة دون انضمام أبرز نجوم الفريق حتى الآن.

احجز تذاكر المباراة من هنا

منتخب مصر نيجيريا تذكرتي
