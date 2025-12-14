دورتموند المنقوص يتعادل مع فرايبورج

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

جوليان رييرسون - باسكال جروس - بوروسيا دورتموند

تعادل بوروسيا دورتموند مع خصمه فرايبورج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل رامي بن سبعيني هدف دورتموند، بينما أحرز لوكاس هولر هدف فرايبورج.

وطرد جوب بيلينجهام بشكل مباشر في الدقيقة 53.

أخبار متعلقة:
تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه منتخب الجزائر يفقد مدافع دورتموند أمام السعودية بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية مانشستر سيتي يتفادى عقوبات يويفا بعد إلغاء تدريبه قبل لقاء دورتموند

وافتتح اللاعب الجزائري النتيجة في الدقيقة 31.

وأحرز هولر التعادل لفرايبورج في الدقيقة 75 من صناعة كريستيان جونتر.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل دورتموند إذ تعادل مع بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق.

وبهذا التعادل وصل دورتموند للنقطة 29 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وارتفع رصيد فرايبورج للنقطة 17 في المركز التاسع.

ويلاقي دورتمود غريمه بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة المقبلة.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني فرايبورج
نرشح لكم
بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل 4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري استغل سقوط منافسيه وحل العقدة.. إنتر يفوز على جنوى وينتزع الصدارة منفردا للمرة الثانية في تاريخه.. سانت ميرين يتوج بكأس الدوري الاسكتلندي على حساب سيلتك فرانك: كنا فريق مفكك ضد نوتنجهام فورست متى سينتصر؟ فيورنتينا يخسر من منافسه المباشر هيلاس فيرونا المتنافسون يتساقطون.. نابولي يخسر من أودينيزي
أخر الأخبار
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 8 دقيقة | الدوري المصري
الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 34 دقيقة | سعودي في الجول
مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة 48 دقيقة | منتخب مصر
بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل ساعة | الكرة الأوروبية
4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس (1)-(2) ريال مدريد.. مطالبات بركلة جزاء ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519188/دورتموند-المنقوص-يتعادل-مع-فرايبورج