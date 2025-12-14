دورتموند المنقوص يتعادل مع فرايبورج
الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 19:17
كتب : FilGoal
تعادل بوروسيا دورتموند مع خصمه فرايبورج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الألماني.
وسجل رامي بن سبعيني هدف دورتموند، بينما أحرز لوكاس هولر هدف فرايبورج.
وطرد جوب بيلينجهام بشكل مباشر في الدقيقة 53.
وافتتح اللاعب الجزائري النتيجة في الدقيقة 31.
وأحرز هولر التعادل لفرايبورج في الدقيقة 75 من صناعة كريستيان جونتر.
وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل دورتموند إذ تعادل مع بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق.
وبهذا التعادل وصل دورتموند للنقطة 29 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.
وارتفع رصيد فرايبورج للنقطة 17 في المركز التاسع.
ويلاقي دورتمود غريمه بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة المقبلة.
