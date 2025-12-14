مران الزمالك - عودة الونش وعواد قبل مواجهة حرس الحدود

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 19:02

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - حارس مرمى الزمالك

عقد أحمد عبد الروؤف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشرح المدير الفني برنامج الاستعداد للمباراة المقبلة، وتحدث عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريبات قبل لقاء حرس الحدود.

ومنح أحمد عبد الرؤوف بعض التعليمات للاعبين متعلقة بأدوار كل لاعب داخل الملعب، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

وانتظم محمود حمدي "الونش" ومحمد عواد ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، بعد عودتها من منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب.

وشارك اللاعبان في التدريبات البدنية والفنية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وتضمنت الفقرة تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

