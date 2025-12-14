منتخب مصر تحت 16 عاما يهزم اليابان وديا

فاز منتخب مصر تحت 16 عاماً على نظيره الياباني 4-3 بركلات الترجيح.

جاء ذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات كأس أمم إفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة الودية بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح بناء علي الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين.

وشهد الشوط الثاني عدة تبديلات من الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، حيث خرج كل من: سيف تامر، محمد جمال، أحمد صفوت، خالد مختار، عمر عبد الرحيم، دانيال تامر، وأحمد بشير، وشارك بدلًا منهم: عبد الله عمر، أحمد أبو غالي، سيف كريم، يحيى شيتوس، أدهم حسيب، زياد سعودي، ويحيى طارق.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان وديًا مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمنتخبين.

وحضر المباراة حمادة الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومصطفي عزام الأمين العام للاتحاد .