على بعد نقطة من الهبوط.. سوسيداد يقيل مدربه

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

سيرخيو فرانشيسكو مدرب ريال سوسيداد

أعلن ريال سوسيداد إقالة مدربه سيرجيو فرانشيسكو من تدريب الفريق.

وجاءت الإقالة بعد خسارة الفريق من جيرونا على ملعبه بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري.

وخسر الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري دون تحقيق أي فوز.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - عودة لامين يامال لمواجهة ريال سوسيداد فليك: لامين سيحصل على دقائق ضد سوسيداد.. والإصابات جزء من عملي برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك تشكيل ريال مدريد - سيبايوس ودياز أساسيان في مواجهة سوسيداد

وسيتولى جون أنسوتيجي مدرب الفرق الرديق تدريب الفريق الأول خلال المباراتين المقبلتين حتى التوقف الدولي الخاص بأعياد الميلاد.

وقاد فرانشيسكو سوسداد خلال 18 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تحقيق الفوز في 6 وتعادل في 4 وخسر 8 مباريات.

ويحتل سوسيداد حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز المؤدي للهبوط.

ريال سوسيداد سيرخيو فرانشيسكو
نرشح لكم
ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس انتهت الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس (1)-(2) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس بعد 9 مباريات بدون فوز.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه الثاني هذا الموسم رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط إريك جارسيا: فارق النقاط يمنحنا الهدوء.. وعندما تتعقد الأمور نمرر الكرة إلى بيدري فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين
أخر الأخبار
البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس 5 ساعة | الدوري الإسباني
عصام الحضري: تعليماتنا كانت بالتشاور مع طولان.. ولم نواجه احتياطي الأردن 5 ساعة | منتخب مصر
30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
على طريقة مورينيو؟ كيفو: تقولون إننا سنحتل المركز العاشر.. ونرد الضربة بمثلها 5 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس 5 ساعة | الدوري الإسباني
كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519184/على-بعد-نقطة-من-الهبوط-سوسيداد-يقيل-مدربه