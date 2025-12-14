على بعد نقطة من الهبوط.. سوسيداد يقيل مدربه

أعلن ريال سوسيداد إقالة مدربه سيرجيو فرانشيسكو من تدريب الفريق.

وجاءت الإقالة بعد خسارة الفريق من جيرونا على ملعبه بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري.

وخسر الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري دون تحقيق أي فوز.

وسيتولى جون أنسوتيجي مدرب الفرق الرديق تدريب الفريق الأول خلال المباراتين المقبلتين حتى التوقف الدولي الخاص بأعياد الميلاد.

وقاد فرانشيسكو سوسداد خلال 18 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تحقيق الفوز في 6 وتعادل في 4 وخسر 8 مباريات.

ويحتل سوسيداد حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز المؤدي للهبوط.