متى سينتصر؟ فيورنتينا يخسر من منافسه المباشر هيلاس فيرونا

واصل فيورنتينا السقوط بالخسارة من منافسه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جيفت أوربان ثنائية هيلاس فيرونا، بينما أحرز أوناي نونيز بالخطأ في مرماه لصالح فيورنتينا.

ولم ينتصر فيورنتينا أبدا في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وافتتح أوربان النتيجة في الدقيقة 42 من صناعة شيخ نياسي.

ثم تعادل نونيز لفيورنتينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قتل أوربان خصمه فيورنتينا بتسجيل هدف الفوز.

وتعتبر هذه المواجهة بين خصمين مباشرين للنجاة من الهبوط.

ويحتل فيرونا في المركز الـ 18 الذي يهبط من خلاله للدرجة الثانية برصيد 12 بعد الانتصار على فيولا.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة السادسة متذيلا جدول الترتيب بدون أي فوز.

ويبتعد فيورنتينا عن مراكز النجاة من الهبوط بفارق 8 نقاط.