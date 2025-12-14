المتنافسون يتساقطون.. نابولي يخسر من أودينيزي

خسر نابولي من منافسه أودينيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل يورجن إيكيلينكامب هدف أودينيزي الوحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب بلونيرجي معقل أودينيزي.

وتعثر نابولي بالخسارة خارج ملعبه في 4 مباريات خلال بطولة الدوري الإيطالي في أول 8 مباريات للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر فريق الجنوب من بنفيكا بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح كينان ديفيس النتيجة في الدقيقة 54 لكن الحكم لم يحتسب الهدف.

وفي الدقيقة 70 أحرز نيكولو زانيولو الهدف الأول، لكن للمرة الثانية ألغى الحكم الهدف.

وبعد 3 دقائق سجل إيكيلينكامب هدفا بعد تسديدة رائعة من صناعة كينان ديفيس لكن هذه المرة تم احتساب الهدف.

ويواصل المتنافسون السقوط في الدوري الإيطالي، إذ تعادل ميلان مع ساسولو بهدفين لكل فريق، والآن سقط نابولي بالخسارة.

ويلعب المنافس الثالث لهما على الدوري إنتر بعد قليل ضد جنوى في الجولة ذاتها.

وتجمد رصيد نابولي عند النقطة 31 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن المتصدر ميلان.

بينما ارتفع رصيد أودينيزي للنقطة 21 في المركز العاشر.

ويأتي إنتر ثالثا برصيد 30 نقطة ولديه فرصه الصدارة بشكل منفرد.

