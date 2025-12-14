ميلان يكشف حقيقة طلب ماينيان 8 ملايين يورو لتجديد عقده

كشف إيلي تاري المدير الرياضي لنادي ميلان حقيقة طلب مايك ماينيان حارس مرمى الفريق الحصول على 8 ملايين يورو لتجديد عقده.

وينتهي عقد الحارس الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع مع أي ناد آخر بداية من شهر يناير القادم.

وقال الألباني لـ DAZN: "لم أسمع من قبل أن مايك ماينيان طلب الحصول على 8 ملايين يورو كراتب سنوي لتجديد عقده".

وأنهى حديثه قائلا: "ماينيان قائد لهذه المجموعة ويشعر بالسعادة في ميلان، سأكون سعيدا باستمراره، نحن في محادثات معه".

وبحسب قناة سبورت ميدياست في وقت سابق فإن ميلان يتمسك بعدم رفع عرضه لتجديد عقد ماينيان مقابل 5 ملايين يورو.

وكشفت القناة أن ماينيان لا يريد التنازل عن مطالبه البالغة 8 ملايين يورو للاستمرار مع الروسونيري.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن إنتر يراقب موقف ماينيان تمهيدا لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وحاول ميلان منذ الموسم الماضي في التوصل لاتفاق مع ماينيان لتجديد عقده، إلا أنه لم يستطع.

وكان ماينيان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة بسبب خلافات مادية بين ميلان والنادي الإنجليزي.

وكان إنتر قد تعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو قادما من ميلان في صيف 2021 بنفس الصيغة عندما لم يتمكن الروسونيري من التوصل لاتفاق مع التركي لتجديد عقده ثم انتقل إلى إنتر في صفقة انتقال حر.

وتعاقد ميلان مع ماينيان في صيف 2021 مقابل 16 مليون يورو قادما من ليل لتعويض رحيل جيانلويدجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان وقتها.