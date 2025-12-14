سان جيرمان يستعيد عثمان ديمبيلي في نهائي إنتركونتنينتال

استعاد باريس سان جيرمان نجمه عثمان ديمبيلي قبل مواجهة فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتنينتال.

ويصطدم سان جيرمان بفلامنجو في نهائي المسابقة يوم الأربعاء.

وشهدت قائمة سان جيرمان عودة عثمان ديمبيلي الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب المرض.

فيما يستمر غياب الحارس لوكاس شوفالييه.

شارك الحارس ماتفي سافونوف بدلا منه في المباريات الـ3 الأخيرة.

في غياب ديمبيلي تعادل سان جيرمان مع أتليتك بلباو في سادس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وفاز على ميتز بصعوبة في الدوري الفرنسي يوم السبت.

ويسافر سان جيرمان إلى قطر بقائمة تتكون من 22 لاعبا.

ويلعب سان جيرمان نهائي كأس إنتركونتنينال بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا.

فيما تأهل فلامنجو بعدما عبر عقبة كروز أزول في كأس الأمريكتين، ثم عقبة بيراميدز بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.