كرة طائرة - الأهلي يعلن تعاقده مع آية النادي

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 16:40

كتب : محمد سمير

آية النادي - فريق سيدات الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع آية النادي ضمن تدعيمات فريق سيدات الكرة الطائرة بسوق الانتقالات الشتوية.

وكان قد دخل ناديا الأهلي والزمالك في صراع للظفر بخدمات آية النادي خلال الموسم الجاري.

ولعبت آية النادي خلال الست سنوات السابقة في دوري الجامعات الأمريكي رفقة جامعة كنساس.

وأعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن انضمام آية لصفوف فريق سيدات الطائرة.

وأشار العوضي إلى أن انضمام آية النادي يمثل إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات الفريق اليوم الأحد ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في دوري المرتبط.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقب بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة والغائب منذ عام 2019.

وخسر الأهلي نهائي آخر نسختين من بطولة إفريقيا أمام الزمالك.

ويواصل الأهلي هيمنته على لقب الدوري المصري لسيدات الطائرة.

كرة طائرة الأهلي آية النادي
