فقدان الصدارة يقترب.. ميلان يتعثر على ملعبه ويتعادل أمام ساسولو

تعثر ميلان أمام ساسولو مجددا ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويقترب ميلان من فقدان صدارة الترتيب حال فاز نابولي أو إنتر خلال الجولة الجارية.

وتعادل ميلان على ملعب سان سيرو أمام ساسولو بهدفين لكل منهما، لتستمر عقدة ساسولو أمام ميلان بفقدان النقاط خلال الدوري.

ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن نابولي وإنتر.

بينما رفع ساسولو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم إسماعيل كونيه لفريق ساسولو في الدقيقة 13 بينما تعادل دافيدي بارتيساجي لميلان في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني نجح دافيدي بارتيساجي في إضافة ثاني أهداف ميلان مبكرا في الدقيقة 47.

وخطف أرماند لوريان التعادل لصالح ساسولو في الدقيقة 77.

وكان أدريان رابيو قد سجل هدفا في الدقيقة 67 قبل أن يتم إلغائه عقب العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

ويستضيف ميلان فريق فيرونا يوم 28 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

عقدة ساسولو

شهدت آخر ثماني مباريات بين ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي انتصار ميلان مرتين فقط.

بينما نجح ساسولو في تحقيق الفوز 3 مرات والتعادل في مثلهم.

وبذلك قد انتهت آخر مواجهتين بين الفريقين في الدوري بالتعادل.