رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط

يرى رافينيا نجم برشلونة أن وضعه يسير بشكل جيد مع الفريق بعد عودته من الإصابة ومشاركته في المباريات بشكل متتالي.

وقاد رافينيا برشلونة للفوز على أوساسونا بهدفين دون رد.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلعب ضد ديبورتيفو ألافيس.

وقال رافينيا: "كنا نعلم من البداية أن المباراة ستكون صعبة بعض الشيء، مباراة تتطلب مجهودًا بدنيًا ضد فريق يعرف كيف يدافع جيدًا".

وأضاف: "كان على فريقنا أن يتحلى بالصبر. كنا نعلم أن تسجيل الهدف الأول سيكون صعبًا، لكن الصبر كان عاملًا أساسيًا لكسر ضغط المباراة".

وعن صعوبة اختراق دفاع أوساسونا، قال رافينيا: "الهدف كان يمكن أن يأتي في الدقيقة 80 أو 90، أو حتى في الدقيقة الأولى، لكننا كنا نعلم أن التسجيل في الدقيقة الأولى سيكون صعبًا جدًا".

وتابع: "أوساسونا فريق يعرف كيف يدافع جيدًا، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدًا. الصبر كان كافيًا لإيجاد الهدف الأول".

وعن طرق تسجيل الأهداف أمام الدفاع الصلب للخصم، أوضح: "كنت أعلم أنهم فريق قوي بدنيًا ويدافع جيدًا، ومع كوننا لاعبين طوال القامة، كنت أعلم أن إحدى الطرق ستكون البحث عن هدف من خارج منطقة الجزاء".

وأضاف: "في الشوط الأول حاولنا إيجاد هذا الحل، لكن بعض التسديدات من خارج المنطقة لم تنجح كما يجب. وفي الشوط الثاني استمرينا في المحاولة، وأعتقد أننا حصلنا على الفرصة، وكانت المباراة أكثر انفتاحًا من قبل، وتحركنا جيدًا حتى جاء الهدف".

وعن شعوره بالعودة لدور أساسي في الفريق، قال: "أعتقد أن الوضع يسير بشكل جيد. علينا التركيز على أنفسنا، وهذا هو الأهم في النهاية. إذا قمنا بعملنا كما يجب، فلن نقلق بشأن الآخرين".

وتابع: "كلما جمعنا نقاطًا أكثر، أصبحنا أفضل. علينا الاستمرار في التقدم وجني أكبر عدد ممكن من النقاط".

وعن أهمية الفوز الصعب على الروح المعنوية للفريق، أضاف: "هذه الانتصارات مهمة جدًا لأنها تمنح الفريق الثقة للاستمرار في جمع النقاط. أعتقد أننا نقدم مباريات أفضل من قبل، وكلما واصلنا الفوز، كان ذلك أفضل".

