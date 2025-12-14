الشرق الأوسط: الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال مقابل 7.5 مليار ريال

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 15:45

كتب : FilGoal

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الأمير الوليد بن طلال سيستحوذ على نادي الهلال في صفقة ستكلف 7.5 مليار ريال.

وأضاف التقرير أنه من المقرر إعلان الصفقة قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وسيتم دفع معظم قيمة الصفقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك النادي، بالإضافة لمبلغ آخر سيذهب لوزارة الرياضة، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن المفاوضات تجرى منذ نحو عام، وتتبقي تفاصيل بسيطة تفصل الوليد بن طلال عن امتلاك النادي.

الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة سيدفع ملياري دولار، ما يوازي 7.5 مليار ريال، مقابل امتلاك النادي بنسبة 100%.

وسيشتري بن طلال 75% من حصة الصندوق السيادي والحصة المتبقية البالغة 25% من وزارة الرياضة حيث سيدخل الهلال عام 2026 بمالك استثماري جديد للمرة الأولى في التاريخ.

وأوضح التقرير أن هناك مفاوضات للاستحواذ على نادي اتحاد جدة مع كثير من المستثمرين بينهم عبد الله صالح كامل وشقيقه محيي وآخرون.

وقد يحتاج حسم الصفقة إلى أكثر من 3 أشهر مقبلة، والحال نفسه بالنسبة لناديي النصر وأهلي جدة.

واختتم التقرير بأنه ليس هناك مستجدات بشأن تخصيص ناديي الشباب والاتفاق، إذ إن العروض لم تصل إلى مرحلة متقدمة ولا تزال بحاجة لوقت طويل قد يصل إلى نهاية العام المقبل.

