إريك جارسيا: فارق النقاط يمنحنا الهدوء.. وعندما تتعقد الأمور نمرر الكرة إلى بيدري

أكد أريك جارسيا لاعب برشلونة بعد فوز فريقه على أوساسونا أن فارق النقاط مع ريال مدريد يعطي الفريق القدرة على الراحة والهدوء.

إيريك جارسيا النادي : جيرونا برشلونة

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلعب ضد ديبورتيفو ألافيس.

وقال جارسيا في تصريحات للصحفيين: "نعم، فوز مهم جدًا، كنا نعلم في النهاية أنه سيكون لقاء صعب، يشبه المباراة التي لعبناها في دوري أبطال أوروبا ضد أينتراخت، مع خصم منظم جدًا في الخلف ويبحث عن المرتدات".

وعن صعوبة التحرك أمام دفاع منظم، قال جارسيا: "افتقدنا قليلًا للإيقاع في تدوير الكرة، لكن الأهم في النهاية مع هذا التراكم الكبير للمباريات كان حصد النقاط الثلاث".

وتابع: "بالطبع، أمام هذا النوع من الفرق، إذا لم تكن الكرة سريعة، تحاول استغلال أي لحظة يضعف فيها الخصم أو يترك مساحات صغيرة للهجوم. الأمر صعب، وظهر ذلك جليًا لأنهم ينسحبون كثيرًا إلى الخلف والمساحات قليلة جدا".

وعن الفارق الذي أصبح لديهم في صدارة الدوري، أوضح: "فوزنا وزيادة الفارق دائمًا مهم، يعطي أجواء أكثر هدوءًا على أرضنا".

وعن قدرة هانز فليك على استخدام اللاعبين في مراكز مختلفة، قال جارسيا: "من الواضح أن هذا يمنح الفريق دفعة إضافية ويخلق منافسة أكبر، وهذا أهم شيء في النهاية، حتى يبقى الجميع مستعدًا بالكامل ولا يتراخى أحد".

واختتم حديثه بمدح زميله بيدري قائلا: "نعم، بالتأكيد. الحقيقة أنه عندما تصبح الأمور معقدة قليلًا، نمرر الكرة إلى بيدري وهو يحل كل شيء".