إريك جارسيا: فارق النقاط يمنحنا الهدوء.. وعندما تتعقد الأمور نمرر الكرة إلى بيدري

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 15:45

كتب : ذكاء اصطناعي

إريك جارسيا - برشلونة

أكد أريك جارسيا لاعب برشلونة بعد فوز فريقه على أوساسونا أن فارق النقاط مع ريال مدريد يعطي الفريق القدرة على الراحة والهدوء.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلعب ضد ديبورتيفو ألافيس.

وقال جارسيا في تصريحات للصحفيين: "نعم، فوز مهم جدًا، كنا نعلم في النهاية أنه سيكون لقاء صعب، يشبه المباراة التي لعبناها في دوري أبطال أوروبا ضد أينتراخت، مع خصم منظم جدًا في الخلف ويبحث عن المرتدات".

أخبار متعلقة:
ذا بيست - فيفا يكشف موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الدوحة فان دايك: نتمنى جميعا عودة صلاح بعد أمم إفريقيا جوارديولا يوضح سبب غياب دوكو أمام كريستال بالاس

وعن صعوبة التحرك أمام دفاع منظم، قال جارسيا: "افتقدنا قليلًا للإيقاع في تدوير الكرة، لكن الأهم في النهاية مع هذا التراكم الكبير للمباريات كان حصد النقاط الثلاث".

وتابع: "بالطبع، أمام هذا النوع من الفرق، إذا لم تكن الكرة سريعة، تحاول استغلال أي لحظة يضعف فيها الخصم أو يترك مساحات صغيرة للهجوم. الأمر صعب، وظهر ذلك جليًا لأنهم ينسحبون كثيرًا إلى الخلف والمساحات قليلة جدا".

وعن الفارق الذي أصبح لديهم في صدارة الدوري، أوضح: "فوزنا وزيادة الفارق دائمًا مهم، يعطي أجواء أكثر هدوءًا على أرضنا".

وعن قدرة هانز فليك على استخدام اللاعبين في مراكز مختلفة، قال جارسيا: "من الواضح أن هذا يمنح الفريق دفعة إضافية ويخلق منافسة أكبر، وهذا أهم شيء في النهاية، حتى يبقى الجميع مستعدًا بالكامل ولا يتراخى أحد".

واختتم حديثه بمدح زميله بيدري قائلا: "نعم، بالتأكيد. الحقيقة أنه عندما تصبح الأمور معقدة قليلًا، نمرر الكرة إلى بيدري وهو يحل كل شيء".

برشلونة إريك جارسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) أوساسونا.. جووووووول رافينيا مجددا تشكيل برشلونة – راشفورد يعود لقيادة الهجوم ضد أوساسونا
أخر الأخبار
ميلان يكشف حقيقة طلب ماينيان 8 ملايين يورو لتجديد عقده 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يستعيد عثمان ديمبيلي في نهائي إنتركونتنينتال ساعة | كأس العالم للأندية
كرة طائرة - الأهلي يعلن تعاقده مع آية النادي ساعة | كرة طائرة
فقدان الصدارة يقترب.. ميلان يتعثر على ملعبه ويتعادل أمام ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – بالاس (0)-(3) مانشستر سيتي.. مشاركة مرموش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط 2 ساعة | الدوري الإسباني
إريك جارسيا: فارق النقاط يمنحنا الهدوء.. وعندما تتعقد الأمور نمرر الكرة إلى بيدري 2 ساعة | الدوري الإسباني
الشرق الأوسط: الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال مقابل 7.5 مليار ريال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519170/إريك-جارسيا-فارق-النقاط-يمنحنا-الهدوء-وعندما-تتعقد-الأمور-نمرر-الكرة-إلى-بيدري