ذا بيست - فيفا يكشف موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الدوحة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري موعدا لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل "The Best" السنوية لعام 2025.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع الجوائز، ويُنقل مباشرة عبر موقع FIFA.com بداية من الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

وتأتي مراسم توزيع الجوائز قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو على ملعب أحمد بن علي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء أفضل لاعبين ومدربين لعام 2025 خلال عشاء احتفال بحضور أكثر من 800 شخصية من بينهم رئيس الفيفا، وأساطير كرة القدم، وممثلو الاتحادات الوطنية وعدد من رموز اللعبة حول العالم.

تشمل الجوائز كل من أفضل لاعب ولاعبة في العالم، أفضل مدرب ومدربة، أفضل حارس وحارسة مرمى، إلى جانب جائزة اللعب النظيف وجائزتي المارتا وبوشكاش لأجمل هدف، وجائزة أفضل جمهور لهذا العام.

وشارك المشجعون في اختيار الفائزين، حيث تخطت الأصوات 16 مليون صوت للعديد من الجوائز، وذلك عبر نظام تصويت بين الجماهير، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية، وممثلي الإعلام.

كما يختار الجمهور كذلك تشكيلتي العام للرجال والسيدات، فيما تتولى لجنة من أساطير كرة القدم اختيار الفائزين بجائزة بوشكاش لأجمل هدف، ويمنح الجمهور جائزة أفضل مشجع، فيما تختار لجنة خبراء جائزة اللعب النظيف.

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المنافسين على جائزة أفضل لاعب كما يتواجد رفقة حبيبة صبري حارسة مرمى مسار في المنافسة على تشكيل العام.

بينما ينافس عمرو ناصر مهاجم الزمالك الحالي على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.