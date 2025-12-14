أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 8".. المباريات التي سيغيب عنها صلاح في ليفربول

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سيراليون - محمد صلاح

رغم الأزمة التي مر بها محمد صلاح مع ناديه ليفربول في الأسبوع الأخير.. غير أن غيابه بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر سيترك أثرا كبيرا في صفوف الفريق الإنجليزي.

ويستعد الفراعنة لرحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، حين تنطلق نسخة 2025 بالمغرب يوم الأحد المقبل.

وينضم صلاح إلى صفوف المنتخب الأسبوع الجاري استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وقد يغيب صلاح عن 8 مباريات لليفربول حال وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وتأتي غيابات صلاح عن ليفربول خلال أمم إفريقيا كالآتي:

*وقت دور المجموعات*

توتنام (الدوري الإنجليزي) 20 ديسمبر

ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي) 27 ديسمبر

*ثمن وربع النهائي*

ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي) 1 يناير

فولام (الدوري الإنجليزي) 4 يناير

أرسنال (الدوري الإنجليزي) 8 يناير

*الوصول للمربع الذهبي*

بارنسلي (كأس الاتحاد الإنجليزي) 13 يناير

بيرنلي (الدوري الإنجليزي) 17 يناير

وربما يغيب صلاح عن لقاء أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا بعد 3 أيام من نهائي كأس الأمم الإفريقية، بافتراض وصول مصر للنهائي وحصوله على راحة.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
