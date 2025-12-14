خبر في الجول – روقا يشكو الزمالك في فيفا بسبب مستحقاته المتأخرة

تقدم محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود الحالي، والزمالك السابق بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض.

محمد أشرف روقا النادي : حرس الحدود الزمالك

وعلم FilGoal.com أن روقا كلف المحامي الخاص به بالتقدم بشكوى ضد الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتاخرة والتي تبلغ 5 ملايين و800 ألف جنيه.

روقا كان حصل على حكم من اتحاد الكرة ينص على أحقيته في الحصول على مبلغ وقدره 5 ملايين و800 ألف جنيه كمستحقات مالية متأخرة من الزمالك.

ولعب روقا في صفوف الزمالك منذ صيف 2017 قادما من طلائع الجيش وحتى صيف 2024.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقبين من بطولة الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر ولقب الكونفدرالية.