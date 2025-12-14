مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع الخطيب وعبد الحفيظ مع توروب

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 14:23

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - يس توروب - الأهلي

يجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع يس توروب المدير الفني.

ويخوض الأهلي منافسات كأس عاصمة مصر بالوقت الحالي خلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب في أمم إفريقيا.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "هناك اجتماع بمقر النادي الأهلي حاليا بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مع يس توروب المدير الفني لتقييم المرحلة السابقة وحسم ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين".

وتابع المصدر "كما سيتم التطرق لموقف تجديد عقود من ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته "توروب يفضل استمرار أليو ديانج حتى نهاية الموسم بغض النظر عن موقفه من التجديد ولا يفضل بيعه في يناير حال كان الموسم الحالي هو الأخير له".

وكان الأهلي قد استهل مشواره في كأس عاصمة مصر بالخسارة أمام إنبي بهدف دون مقابل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجورا أندية طلائع الجيش وفاركو وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العاصمة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مباشرة بينما يتأهل صاحبا أفضل مركز ثالث.

