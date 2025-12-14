كأس العرب - مؤتمر السلامي: الطبيب لا يتحمل مسؤولية إصابة النعيمات بالصليبي

أكد المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أن طبيب النشامى لا يتحمل الإصابة التي تعرض لها يزن النعيمات في مواجهة العراق بربع نهائي كأس العرب.

ويدخل النشامى مواجهة السعودية في نصف النهائي يوم الاثنين بدون نجمهم الأبرز.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي: "مباراة السعودية ستكون مهمة لنا في مشوار بطولة كأس العرب وسنواجه خصما قويا ويمتلك لاعبين جيدين".

وأضاف "ندرك صعوبة المباراة وسندافع عن حظوظنا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".

وتابع "منتخب السعودية أحد المرشحين للقب وليس لديه غيابات، بينما نحن نفتقد يزن النعيمات، لأول مرة سنلعب بدون النعيمات وموسى التعمري سويّا".

وكشف المدرب المغربي "المعد البدني ليس له علاقة بإصابة يزن النعيمات والطبيب لا يتحمل المسؤولية".

وأردف "عندما فحص الطبيب يزن النعيمات عرف بأن يزن لديه إصابة ولكن لا يمكن تقييم الإصابة في اللحظة ذاتها، وطلب بأن يتم استبداله، ولكن يزن أصر على اللعب والأحداث تسارعت في تلك اللحظة".

وواصل "سنفتقد يزن النعيمات، ولكننا نثق بالمجموعة من أجل الدفاع عن حظوظنا في بلوغ النهائي".

وأكمل "علاقتي جيدة مع المدرب هيرفي رينار، وبيننا احترام متبادل، لكن المواجهة في المباراة شيء آخر".

وعمل السلامي كمساعد لرينار حين كان يدرب منتخب المغرب من قبل.

وعبر منتخب السعودية عقبة المنتخب الفلسطيني في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب الأردني لنصف النهائي بعد الفوز على العراق.