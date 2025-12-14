كأس العرب - مؤتمر السلامي: الطبيب لا يتحمل مسؤولية إصابة النعيمات بالصليبي

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

يزن النعيمات - الأردن

أكد المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أن طبيب النشامى لا يتحمل الإصابة التي تعرض لها يزن النعيمات في مواجهة العراق بربع نهائي كأس العرب.

ويدخل النشامى مواجهة السعودية في نصف النهائي يوم الاثنين بدون نجمهم الأبرز.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي: "مباراة السعودية ستكون مهمة لنا في مشوار بطولة كأس العرب وسنواجه خصما قويا ويمتلك لاعبين جيدين".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مؤتمر رينار: علينا أن نكون حذرين أمام الأردن.. لن تكون مواجهة سهلة كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: نعرف قوة المغرب.. وسنحاول علاج نقاط ضعفنا كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: سعيد بعودة حمد الله أمام الإمارات لهذه الأسباب إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء

وأضاف "ندرك صعوبة المباراة وسندافع عن حظوظنا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".

وتابع "منتخب السعودية أحد المرشحين للقب وليس لديه غيابات، بينما نحن نفتقد يزن النعيمات، لأول مرة سنلعب بدون النعيمات وموسى التعمري سويّا".

وكشف المدرب المغربي "المعد البدني ليس له علاقة بإصابة يزن النعيمات والطبيب لا يتحمل المسؤولية".

وأردف "عندما فحص الطبيب يزن النعيمات عرف بأن يزن لديه إصابة ولكن لا يمكن تقييم الإصابة في اللحظة ذاتها، وطلب بأن يتم استبداله، ولكن يزن أصر على اللعب والأحداث تسارعت في تلك اللحظة".

وواصل "سنفتقد يزن النعيمات، ولكننا نثق بالمجموعة من أجل الدفاع عن حظوظنا في بلوغ النهائي".

وأكمل "علاقتي جيدة مع المدرب هيرفي رينار، وبيننا احترام متبادل، لكن المواجهة في المباراة شيء آخر".

وعمل السلامي كمساعد لرينار حين كان يدرب منتخب المغرب من قبل.

وعبر منتخب السعودية عقبة المنتخب الفلسطيني في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب الأردني لنصف النهائي بعد الفوز على العراق.

يزن النعيمات جمال السلامي الأردن السعودية كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر رينار: علينا أن نكون حذرين أمام الأردن.. لن تكون مواجهة سهلة كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: نعرف قوة المغرب.. وسنحاول علاج نقاط ضعفنا كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: سعيد بعودة حمد الله أمام الإمارات لهذه الأسباب إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء مدرب فلسطين: حامد حمدان اقترب من ناديه الجديد.. وأشكر الأهلي بعد مساعدتنا في كأس العرب تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس 13 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 9 مباريات بدون فوز.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه الثاني خذا الموسم 28 دقيقة | الدوري الإسباني
تعليق من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 43 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية في تاريخه.. سانت ميرين يتوج بكأس الدوري الاسكتلندي على حساب سيلتك 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
فرانك: كنا فريق مفكك ضد نوتنجهام فورست 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة يعود إلى القاهرة لحضور مباراة نيجيريا ساعة | منتخب مصر
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية ساعة | منتخب مصر
دورتموند المنقوص يتعادل مع فرايبورج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519161/كأس-العرب-مؤتمر-السلامي-الطبيب-لا-يتحمل-مسؤولية-إصابة-النعيمات-بالصليبي