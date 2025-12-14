فوزي لقجع يقترح تنظيم بطولة في كرة القدم بين إفريقيا وأوروبا

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

فوزي لقجع

اقترح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تنظيم بطولة في كرة القدم تجمع بين قارتي أوروبا وإفريقيا.

وقال لقجع في حواره مع مجلة فرانس فوتبول: "هناك فجوة واضحة بين إفريقيا وأوروبا وليس فقط بسبب الإمكانيات المادية بل بسبب التنظيم والاستمرارية في العمل".

وأضاف "تنظيم المغرب لكأس العالم بجانب إسبانيا والبرتغال هو محطة تاريخية، لأنها المرة الأولى التي تجمع في التنظيم بين دول من إفريقيا وأوروبا معا".

وواصل "اقترح إقامة منافسة مشتركة في كرة القدم بين أوروبا وإفريقيا، والسؤال هنا كيف يمكن تنظيم مثل هذه البطولة بشكل ذكي ومتوازن".

وأكمل "إذا تم التفكير في هذه المنافسات بشكل جيد يمكن أن تزيد من قيمة كرة القدم الإفريقية وتوفر التنافس القوي للمواهب في القارة".

وأردف "كما أنها ستعزز من التقارب الرياضي بين إفريقيا وأوروبا".

وأتم تصريحاته "المغرب لا يريد فقط تنظيم البطولات الكبرى ولكن يسعى للعب الدور المحوري في تطوير كرة القدم في إفريقيا".

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى شهر يناير من عام 2026 المقبل.

