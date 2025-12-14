كأس العرب - مؤتمر رينار: علينا أن نكون حذرين أمام الأردن.. لن تكون مواجهة سهلة

يدرك هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية صعوبة اللعب ضد المنتخب الأردني في نصف نهائي كأس العرب.

ويصطدم منتخب السعودية بنظيره الأردني في نصف النهائي يوم الاثنين.

وقال رينار في مؤتمر صحفي: "بعد أن تأهلنا إلى نصف النهائي الأهم أن نرتاح ونتعافى وأن ننام جيدا وأن نحضر جيدا لنصف النهائي، اللاعبون مستعدون لهذه المواجهة الهامة أمام الأردن".

وأضاف "لم نحضر لنغادر من نصف النهائي، تفكيرنا فقط بلوغ الدور النهائي، وندرك أنها لن تكون مواجهة سهلة".

وواصل "عندما تصل للأدوار الإقصائية لن يتأهل إلا فريق واحد والجميع يريد الوصول لخط النهاية".

وأردف "المباريات تكون في بعض الأحيان متقاربة، لهذا السبب لم نتمكن من إحداث الفارق في مواجهة فلسطين إلا بعد الدقيقة 90".

وتابع "نعرف المنتخب الأردني هم سريعون في التحولات الهجومية، وأقوياء دفاعيا وهذا ما أثبتوه سابقا، وعلينا أن نكون حذرين ولدينا المهارات الكافية لمواجهة المنافسين".

وأكمل "ثناء جمال السلامي مدرب الأردن علي؟ هذا لا يفاجئني لأن جمال صديق مقرب لي، وأمضينا وقتاً طويلاً سويّا، كان مسؤول عن الفريق عندما كنت أدرب المغرب".

وأتم مازحا "السلامي لديه عين ثاقبة في اختيار اللاعبين وسعيد لبلوغهم كأس العالم والوصول لنصف نهائي كأس العرب والآن يمكن أن يتمهل ويتوقف قليلا".

وعبر منتخب السعودية عقبة المنتخب الفلسطيني في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب الأردني لنصف النهائي بعد الفوز على العراق.