وهبي الخزري يعلن اعتزال كرة القدم

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

وهبي الخزري - تونس - بنما

أعلن وهبي الخزري نجم منتخب تونس اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وهبي الخزري

النادي : مونبلييه

تونس

وقرر الخزري اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية ومع المنتخب التونسي.

وتلقى وهبي الخزري عدة عروض في الفترة الماضية لاستكمال مسيرته في كرة القدم، لكنه لم يرى فيها ما يدفعه للعودة للملاعب من جديد.

أخبار متعلقة:
مصارعة – جون سينا يودع حلبة المصارعة بعد خوض آخر مواجهة له

في سياق آخر يخوض وهبي الخزري تجربة التحليل الكروي مع أحد القنوات الفرنسية منذ بداية الموسم الجاري.

وهو الأمر الذي يرغب الخزري في استكماله في الفترة المقبلة.

كما يفضل الخزري أيضا السير في اتجاه دراسة الإدارة الرياضية أو التدريب أو التحليل.

الخزري البالغ من العمر 34 عاما يعد أحد نجوم منتخب تونس على مر التاريخ.

ولعب مع نسور قرطاج 74 مباراة سجل فيها 25 هدفا.

كما لعب مع عدة أندية أوروبية أبرزها سندرلاند الإنجليزي، ورين وسانت إيتيان ومونبيلييه في فرنسا.

وهبي الخزري تونس منتخب تونس
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية بمشاركة النني وعادل.. الجزيرة يفشل في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإماراتية قائمة الجزائر - بقاعة محمد صلاح.. غياب دغموم وتواجد 4 من كأس العرب في أمم إفريقيا كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
محرز: البعض يضعنا بين المرشحين في أمم إفريقيا لكن المغرب المرشح الأبرز 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مؤتمر رينار: علينا أن نكون حذرين أمام الأردن.. لن تكون مواجهة سهلة 35 دقيقة | كأس العرب
منافس مصر - رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ 400 ألف دولار قبل أمم إفريقيا 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
وهبي الخزري يعلن اعتزال كرة القدم 57 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: نعرف قوة المغرب.. وسنحاول علاج نقاط ضعفنا ساعة | كأس العرب
مصارعة – جون سينا يودع حلبة المصارعة بعد خوض آخر مواجهة له ساعة | رياضات أخرى
أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519155/وهبي-الخزري-يعلن-اعتزال-كرة-القدم