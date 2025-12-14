وهبي الخزري يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن وهبي الخزري نجم منتخب تونس اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وهبي الخزري النادي : مونبلييه تونس

وقرر الخزري اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية ومع المنتخب التونسي.

وتلقى وهبي الخزري عدة عروض في الفترة الماضية لاستكمال مسيرته في كرة القدم، لكنه لم يرى فيها ما يدفعه للعودة للملاعب من جديد.

في سياق آخر يخوض وهبي الخزري تجربة التحليل الكروي مع أحد القنوات الفرنسية منذ بداية الموسم الجاري.

وهو الأمر الذي يرغب الخزري في استكماله في الفترة المقبلة.

كما يفضل الخزري أيضا السير في اتجاه دراسة الإدارة الرياضية أو التدريب أو التحليل.

الخزري البالغ من العمر 34 عاما يعد أحد نجوم منتخب تونس على مر التاريخ.

ولعب مع نسور قرطاج 74 مباراة سجل فيها 25 هدفا.

كما لعب مع عدة أندية أوروبية أبرزها سندرلاند الإنجليزي، ورين وسانت إيتيان ومونبيلييه في فرنسا.