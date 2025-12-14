كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: نعرف قوة المغرب.. وسنحاول علاج نقاط ضعفنا

يدرك كوزمين أولاريو مدرب الإمارات صعوبة اللعب ضد المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العرب.

ويصطدم منتخب المغرب نظيره الإماراتي في نصف النهائي يوم الاثنين.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مواجهة هامة أخرى في كأس العرب، بعد أن واجهنا أقوى المنتخبات في البطولة مثل مصر والأردن والجزائر والآن المغرب".

واعترف "لدينا بعض نقاط الضعف التي يجب أن نتجاوزها خلال مواجهة المغرب، نعرف قوة منتخب المغرب، فريق منظم جداً".

وتابع المدرب الروماني "فخورون بالوصول إلى هذه المرحلة بالبطولة ونسعى لمواصلة المشوار ببلوغ النهائي".

وأضاف "سنواجه منتخبا قويا يوم الاثنين، ولدينا العديد من المخاوف، وعندما تصل إلى هذه المراحل من البطولة تعول كثيرا على التطور الذهني للاعبين".

وواصل "دائما نحاول أن نسيطر على المباراة على قدر المستطاع، والدفاع بالطريقة الصحيحة، وإيجاد الحلول لكل مباراة نخوضها".

وأتم "الفارق بين منتخبات شمال إفريقيا والمنتخبات الآسيوية؟ هذه الدول لديهم الكثير من ساعات اللعب الطويلة في الشوارع والسواحل، مهمة اختيار اللاعبين تكون صعبة لكثرتهم وتميزهم، مواجهة المنتخبات الإفريقية فرصة مهمة للاستفادة من حالتهم البدنية".

وعبر المغرب عقبة المنتخب السوري في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب الإماراتي لنصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح.