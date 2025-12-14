مصارعة – جون سينا يودع حلبة المصارعة بعد خوض آخر مواجهة له

ودع جون سينا بطل المصارعة الحرة حلبات المصارعة بعدما خاض آخر مواجهة له في مسيرته التي استمرت 24 عاما.

وأعلن جون سينا البالغ من العمر 48 عاما، اعتزاله المصارعة في يوليو من عام 2024 الماضي.

وكشف جون سينا وقتها أن "جسده يؤلمه" ولذلك قرر اعتزال المصارعة.

وذلك قبل أن يخوض آخر مواجهة له فجر اليوم السبت ضد المصارع النمساوي جونثر والذي خسر أمامه.

وحقق جون سينا العديد من البطولات والألقاب في عالم المصارعة، أهمها بطولة العالم 17 مرة وبطولة أمريكا 5 مرات.

كما اتجه جون سينا للتمثيل وشارك في الكثير من الأفلام الشهيرة في هوليوود ومنها fast and furious".