مصارعة – جون سينا يودع حلبة المصارعة بعد خوض آخر مواجهة له

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

المصارع جون سينا

ودع جون سينا بطل المصارعة الحرة حلبات المصارعة بعدما خاض آخر مواجهة له في مسيرته التي استمرت 24 عاما.

وأعلن جون سينا البالغ من العمر 48 عاما، اعتزاله المصارعة في يوليو من عام 2024 الماضي.

وكشف جون سينا وقتها أن "جسده يؤلمه" ولذلك قرر اعتزال المصارعة.

أخبار متعلقة:
فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون

وذلك قبل أن يخوض آخر مواجهة له فجر اليوم السبت ضد المصارع النمساوي جونثر والذي خسر أمامه.

وحقق جون سينا العديد من البطولات والألقاب في عالم المصارعة، أهمها بطولة العالم 17 مرة وبطولة أمريكا 5 مرات.

كما اتجه جون سينا للتمثيل وشارك في الكثير من الأفلام الشهيرة في هوليوود ومنها fast and furious".

جون سينا مصارعة
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى كرة طائرة - الأهلي يعلن تعاقده مع آية النادي مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة
أخر الأخبار
محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا 13 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الأهلي يبدأ المفاوضات مع حامد حمدان وبتروجت 26 دقيقة | ميركاتو
مدافع زيمبابوي: سأعمل على إيقاف صلاح.. وهذه لحظة مميزة لعائلتي 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري 42 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - منتخب مصر كامل العدد يوم الاثنين قبل مواجهة نيجيريا 58 دقيقة | أمم إفريقيا
مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة ساعة | كرة سلة
الرياضية: القادسية يتعاقد مع برندن رودجرز ساعة | سعودي في الجول
محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا في رحيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519153/مصارعة-جون-سينا-يودع-حلبة-المصارعة-بعد-خوض-آخر-مواجهة-له