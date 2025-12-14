فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين

أعرب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن رضاه عن فوز فريقه على أوساسونا بنتيجة 2-0، مؤكدًا أن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأهم في هذه المرحلة من الموسم، بعد مباراة سجل فيها رافينيا هدفي اللقاء.

وقال فليك عقب المباراة: "سيطرنا على اللقاء، لكن في الشوط الأول لم تكن سرعة تداول الكرة بالمستوى المطلوب"، مشيرًا إلى أن الأداء تحسن بشكل واضح بعد الاستراحة.

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل، وحرّكنا الكرة من جانب إلى آخر بالطريقة التي نريدها، وهذا ما نبحث عنه دائمًا".

وشدد المدرب الألماني على أن النتيجة كانت الأهم بالنسبة له، قائلًا: "الأهم كان النقاط الثلاث، استحوذنا بنسبة تقارب 80%، وهذا يوضح الصورة بالنسبة لي".

وتابع: "أوساسونا دافع بعمق شديد بالقرب من مرماه، لذلك لم يكن من السهل صناعة الفرص، لكننا في النهاية سجلنا هدفين وحققنا الفوز".

وخلال المؤتمر الصحفي، عاد فليك للتأكيد على السيطرة الدفاعية، موضحًا: "سيطرنا على المباراة وتحكمنا في كل شيء، وقدمنا مستوى جيدًا على الصعيد الدفاعي".

وأضاف: "ربما لم نصنع أخطر الفرص، لكن في النهاية سجلنا هدفين وحصلنا على ثلاث نقاط، وهذا هو الأهم".

وأشاد فليك بأداء بيدري، قائلًا: "بيدري لاعب رائع ومن طراز رفيع، ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ إنه لاعب مذهل".

وعن تجربة رافينيا في مركز صانع الألعاب، قال: "الأهم بالنسبة لي أنه سجل هدفين، وكذلك تطوره كلاعب"، مضيفًا: "رافينيا دائمًا عنصر مهم جدًا لنا ويساعد الفريق كثيرًا".

وأوضح فليك صعوبة المباراة: "ضغطوا علينا بقوة في الثلث الدفاعي، ولم يكن من السهل إيجاد المساحات، لكن عندما سنحت لنا الفرصة استغللناها".

وأكد أهمية دور بيدري ورافينيا بقوله: "هذه هي جودة بيدري ورافينيا في هذه اللحظة، وكان ذلك مهمًا جدًا لنا لأن الأهم هو الفوز".

وبشأن الابتعاد مؤقتًا بصدارة الدوري، قال فليك: "لا أفكر كثيرًا في الفرق الأخرى، نريد فقط الذهاب إلى فياريال والفوز".

وأضاف: "الطريق ما زال طويلًا، هذه مجرد مرحلة، ولا أهتم كثيرًا بالفارق"، قبل أن يعترف: "بالطبع هذا أمر جيد لأنه يضع ضغطًا على الآخرين".

وعن جلوس فرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء، قال: "لم نقرر بعد، سنحدد ذلك لاحقًا، الأهم الآن هو الاستشفاء".

وتحدث عن الحفاظ على نظافة الشباك قائلًا: "دائمًا من الجيد إنهاء المباراة بشباك نظيفة"، مضيفًا: "حتى مع السيطرة، الخصم قد يشكل خطورة في الهجمات المرتدة، لكننا دافعنا بشكل جيد جدًا".

وأشاد بالمنظومة الدفاعية بقوله: "أهنئ المدافعين وكل الفريق، لأن العمل الدفاعي الجماعي مهم جدًا".

وعن اللعب في سبوتيفاي كامب نو، قال فليك: "إنه أمر رائع حقًا، فزنا بكل المباريات هنا، وهذا مهم للغاية"، مضيفًا: "نحن سعداء باللعب في هذا الملعب والجماهير أيضًا".

وأثنى على إيريك جارسيا وجيرارد مارتين قائلًا: "إيريك قدم مباراة رائعة ومنحنا استقرارًا كبيرًا"، وأضاف: "جيرارد تطور كثيرًا، وهذا ينطبق على خط الدفاع بالكامل".

وعند سؤاله عن تشابي ألونسو وريال مدريد، رفض الخوض في الأمر، قائلًا: "لا أريد الحديث عن المنافسين، ما يهمني هو الفوز والاستمرار في هذا الزخم الإيجابي".

واختتم فليك تصريحاته قائلًا: "بعد أسابيع صعبة عدنا بقوة، معظم اللاعبين عادوا بنسبة 100%، ويمكن رؤية جودة الفريق بوضوح".