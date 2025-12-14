كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: سعيد بعودة حمد الله أمام الإمارات لهذه الأسباب

أوضح طارق السكتيوي مدرب المغرب أسباب سعادته بعودة مهاجمه عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف الفريق عقب نهاية إيقافه، وذلك أمام الإمارات في نصف نهائي كأس العرب.

وغاب حمد الله عن مواجهة ربع النهائي بسبب طرده في المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي: "نطمح للوصول لنهائي بطولة كأس العرب على حساب الإمارات وتحقيق طموحات 40 مليون مغربي".

ويصطدم منتخب المغرب نظيره الإماراتي في نصف النهائي يوم الاثنين.

وأضاف "سنحاول التعامل بذكاء مع منافسنا في نصف النهائي، الجميع يشعر بحجم المسؤولية وتركيزنا على تحقيق الانتصار للعبور إلى المباراة النهائية".

وأكمل "المنتخب الإماراتي يمتلك لاعبين لديهم مهارات عالية ويمكنهم إحداث الفارق".

وتابع "علينا أن نكون متماسكين دفاعيا وفعالين هجوميا وأن نغلق المساحات أمام المنافس".

"منتخب الإمارات فريق قوي ومتكامل الصفوف، ما سيجعل من مباراة يوم الاثنين نهائي قبل الأوان".

وشدد "سعيد بعودة عبد الرزاق حمد الله اللاعب المقاتل الذي يمتلك غيرة شديدة على قميص المنتخب".

وأتم "لقد حُرمنا منه بسبب بطاقة حمراء غير مستحقة، نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين".

وعبر المغرب عقبة المنتخب السوري في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب الإماراتي لنصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح.

