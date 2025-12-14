إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الإمارات - إسلام عيسى

إسلام عيسى

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر (ب)

تقدم إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر بالاعتذار للشعب المصري بعد الخروج المبكر في كأس العرب.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب من دور المجموعات بعد تعادلين أمام الكويت والإمارات وخسارة من الأردن.

وقال إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون: "تابعت الانتقادات على منتخب مصر المشارك في كأس العرب، وفي البداية أعتذر للشعب المصري لأن اسم منتخب مصر كبير ويحتاج أن يكون في أفضل المراكز وكنت أتمنى أن نستمر حتى نهاية البطولة".

وتابع "كانت لدينا ثقة على تقديم أداء جيد جدا، لكن ربما النتيجة بسبب قلة تركيز أو ما فعلناه لم يكن كافيا للتأهل".

وشدد إسلام عيسى "كنت حزين جدا بسبب رؤيتي لحزن الجماهير".

وكشف "غير صحيح أن عمرو السولية كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام الكويت".

وأوضح "السولية أمسك بالكرة وهو يعلم أنه لن يسدد لكن من أجل رفع الضغط على اللاعب الذي سيسدد بسبب محاولات لاعبي منتخب الكويت الضغط علينا".

واختتم إسلام عيسى تصريحاته "أفشة كان ترتيبه الثاني في مسددي ركلات الجزاء بعد عمرو السولية، حتى أنني سألته هل ستسدد الكرة لكنه أبلغني أن أفشة من سيسدد لذلك أبعدناه من أمام لاعبي الكويت".

وودع المنتخب المصري بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

وكان الفراعنة في حاجة لتحقيق الفوز أمام الأردن بأي نتيجة من أجل التأهل.

إسلام عيسى منتخب مصر كأس العرب
