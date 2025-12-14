ساري مازحا بعد الفوز على بارما بـ 9 لاعبين: قد نبدأ اللقاء المقبل بعشرة

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 11:03

كتب : FilGoal

ساري - لاتسيو

سخر ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو من كم البطاقات الحمراء التي تحصل عليها فريقه في الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد فوز صعب على بارما رغم النقص العددي، مؤكدًا تطور شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الظروف المعقدة.

وقال ساري في تصريحاته لشبكة DAZN: "هذا الفوز يمنحنا دفعة كبيرة، لكن الحقيقة أن ثقة اللاعبين بدأت تتزايد مع نهاية سبتمبر الماضي".

وأضاف "اليوم أنهينا المواجهة بتسعة لاعبين، لكن بالنظر للأداء طوال اللقاء أعتقد أننا نستحق الانتصار تماما. الفريق يتطور ذهنيا وعلى مستوى الأداء داخل الملعب".

وتعرض لاتسيو لثلاث بطاقات حمراء في آخر مباراتين، حيث حصل ماريو جيلا على طرد أمام بولونيا، بجانب بطاقتين ضد بارما.

وأضاف ساري: "واجهنا نفس الوضع أمام بولونيا وخضنا اللقاء لعشر لاعبين ولم نفقد التنظيم، وتكرر الأمر اليوم حتى مع طرد لاعبين اثنين أصبحت المهمة أصعب".

وقال ساري مازحا: "اعتدنا هذه المواقف مؤخرًا، إذا كان لدينا 11 لاعبًا نبدأ بهم لكن أعتقد أننا سنبدأ بعشرة منهم ونختصر الوقت".

واختتم ساري تصريحاته معلقا على البطاقات الحمراء "هناك جدل حول الطرد المباشر اليوم. أعتقد أن التدخل لم يكن متعمدا، القرار قاسٍ بعض الشيء لكنه يبقى مسؤولية الحكم في النهاية".

وتغلب لاتسيو على بارما بهدف دون مقابل رغم اللعب بـ 9 لاعبين ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

بينما تجمد رصيد بارما عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

