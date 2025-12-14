الاتفاق يرفض محاولات أهلي جدة والقادسية لضم جناحه

وضع ناديا أهلي جدة والقادسي، خالد الغنام جناح الاتفاق ضمن خياراتهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن نادي الاتفاق يرفض الدخول في مفاوضات من أجل بيع عقد اللاعب، الممتد حتى 2028، نظير الاحتياج الفني لخدماته خلال الموسم الجاري.

ويتضمَّن عقد الجناح شرطًا جزائيًّا، يبلغ 46 مليونًا، يستطيع أي نادٍ كسره دون الرجوع إلى الاتفاق.

ويأتي الغنام في مقدمة خيارات عدة، رصدتها الإدارة الفنية في أهلي جدة من أجل استقطابها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويُتوقَّع أن تتضح الصورة حول بقاء اللاعب من عدمه في الأسابيع المقبلة مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وخاض الجناح فترة إعارة الموسم الماضي إلى الهلال، لعب خلالها 16 مباراةً، وسجل هدفًا وحيدًا.

وشهد الموسم الجاري ظهورَ الغنام بأداء لافت، إذ شارك في 10 مباريات حتى الآن، وسجل 4 أهداف، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.

