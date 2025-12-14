ميليك يعود لتدريبات يوفنتوس لأول مرة منذ 550 يوما

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 10:58

عاد أركاديوس ميليك مهاجم يوفنتوس للمشاركة في تدريبات الفريق لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف.

ويأتي ذلك بعد فترة غياب طويلة عقب إصابة قوية في الركبة تعرض لها في يونيو 2024.

وانضم ميليك إلى يوفنتوس قادما من أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة في 2022 قبل أن ينتقل بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو في صيف 2023.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن عودة ميليك إلى تدريبات يوفنتوس لأول مرة بعد غياب عام ونصف.

وكانت آخر مشاركة له بقميص يوفنتوس في الفوز على مونزا بهدفين دون رد يوم 25 مايو 2024 في الدوري الإيطالي، قبل أن يبتعد تماما عن الملاعب بسبب إصابة الرباط الصليبي في الركبة، والتي تعرضت للعديد من الانتكاسات أثناء فترة العلاج.

ورغم أن المهاجم الدولي صاحب الـ31 عاما شارك في جزء من التدريبات فقط، إلا أن ذلك يُعد خطوة مهمة جدا له على طريق العودة مجددا للملاعب بعد غياب طويل.

وينتظر جماهير يوفنتوس تطور حالة ميليك البدنية خلال الأيام القادمة، على أمل عودته لدعم خط الهجوم بعد التماثل التام للشفاء والانضمام لقائمة الفريق في المباريات المقبلة.

وخاض المهاجم البولندي 75 مباراة رسمية بقميص البيانكونيري، سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين.

