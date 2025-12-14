الاتفاق ينتظر رد لجنة الاستقطاب قبل تمديد عقد فينالدوم

تنتظر إدارة نادي الاتفاق رد لجنة الاستقطاب في رابطة دوري المحترفين حول إمكانية تجديد عقد الهولندي جيني فينالدوم، لاعب وسط الفريق، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن استمرار اللاعب يرتبط بدعم لجنة الاستقطاب، في وقت ينتظر فيه أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة مع دخوله الفترة الحرة، في يناير.

إذ ينتهي عقده مع الاتفاق في نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الاتفاق موقفها النهائي خلال الأسابيع المقبلة، سواء بالاستمرار مع الهولندي، أو البحث عن بدائل أخرى، تزامنًا مع أحقية فينالدوم بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي مع حلول العام الجديد.

ويعدُّ لاعب الوسط أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الجاري، إذ خاض 10 مبارياتٍ، وسجل خلالها 5 أهداف، وقدَّم تمريرةً حاسمةً وحيدةً.

وانضمَّ الهولندي إلى الدوري السعودي صيف 2023 مع التحوّل الذي استهدف عددًا من لاعبي الصف الأول العالميين.

ولعب فينالدوم مع عديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها فينورد وأيندهوفن في بلاده، ونيوكاسل وليفربول الإنجليزيان، إضافةً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي.