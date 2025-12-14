الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة

أظهرت الفحوصات الطبية خضع لها أيمن يحيى لاعب فريق النصر عدم حاجته للتدخل الجراحي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللاعب خضع للفحوصات يوم الجمعة في مدريد العاصمة الإسبانية، وأثبتت نتيجة الفحص بالأشعة سلامة غضروف ركبة يحيى من الإصابة.

أضاف التقرير أن اللاعب سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي يحدده طبيب النادي.

وأصيب يحيى في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام المغرب في بطولة كأس العرب.

ولذلك استبعد يحيى من قائمة المنتخب في بطولة كأس العرب بسبب هذه الإصابة.

وتأهل المنتخب السعودي لنصف النهائي بعد الفوز على فلسطين 2-1 في ربع النهائي.

وضرب منتخب السعودية موعدا مع نظيره الأردني في نصف النهائي.