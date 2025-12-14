مدرب فلسطين: حامد حمدان اقترب من ناديه الجديد.. وأشكر الأهلي بعد مساعدتنا في كأس العرب

كشف إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين عن اقتراب حامد حمدان لاعب المنتخب وفريق بتروجت من وجهته المقبلة.

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

وقال إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين عبر قناة النهار: "أنصح اللاعبين دائما بالاتجاه إلى الطريق الذي يكون فيه مصلحة مستقبلية للاعب، وفي النهاية القرار يكون للاعب".

وشدد "حامد حمدان في اللمسات الأخيرة نحو انتقاله لناديه الجديد".

وتابع أبو جزر "نواجه صعوبة كبيرة قبل المباريات ونتعرض لتضييق شديد في ممارسة النشاط الكروي في فلسطين، ولدينا لاعبون بدون ناد".

وكشف "أشكر النادي الأهلي باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، كنا نبحث عن معد بدني وتواصلنا مع طه نوح الذي يعمل بالنادي الأهلي وأبلغنا بموافقته حال وافق النادي".

وأضاف "تلقينا استجابة كبيرة من النادي بعد تواصلنا معهم وأبلغونا بمساعدتنا في أي شيء نريده".

واختتم أبو جزر تصريحاته "ليست لدينا لائحة مكافآت وكل ما نفعله يكون من أجل فلسطين وغزة والنشيد الوطني الفلسطيني فقط".

وكان منتخب فلسطين قد ودع منافسات كأس العرب من ربع النهائي بعد الخسارة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتصدر منتخب فلسطين مجموعته بعد التغلب على قطر والتعادل أمام كل من تونس وسوريا.

