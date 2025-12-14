سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

توجه سداسي التحكيم المصري إلى المغرب اليوم الأحد استعدادا للانتظام في معسكر إعداد الحكام المشاركين في بطولة أمم إفريقيا.

وتقام كأس الأمم الإفريقية من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل في المغرب.

وكان قد وقع الاختيار على ستة حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا المقبلة.

إذ تم اختيار أمين عمر ومحمد معروف كحكمي ساحة والثنائي محمود عاشور وحسام عزب حجاج على تقنية الفيديو وأخيرا أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال كحكام مساعدين.

وتم تعيين 73 حكمًا، منهم 28 حكم ساحة، 31 مساعد حكم، و14 حكما تقنية الفيديو.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.