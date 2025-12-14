مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 10:22

كتب : FilGoal

رنيم الجداوي - فريق سيدات الأهلي كرة سلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يحل توتنام ضيفا على نوتنجهام في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف برينتفورد فريق ليدز في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على ألافيس في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق ساسولو في الواحدة والنصف عصرا على استاد سان سيرو.

بينما يحل نابولي ضيفا على أودينيزي في تمام الرابعة عصرا.

كما يحل إنتر ضيفا على جنوى في تمام السابعة مساء.

وأخيرا يحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا في العاشرة إلا ربع مساء.

كرة سلة

يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء على صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

كرة سلة سيدات الأهلي بطولة أفريقيا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن بالخسارة بصعوبة أمام أورلاندو في كأس العالم للأندية كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين 28 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: سعيد بعودة حمد الله أمام الإمارات لهذه الأسباب 30 دقيقة | كأس العرب
بيتكوفيتش: تحمل المسؤولية والاتحاد هو طريق الجزائر لاستعادة الهيبة القارية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديسابر: نريد إثبات أن ما حققناه في كوت ديفوار لم يكن استثنائيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء ساعة | كأس العرب
أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب نيجيريا يبدأ معسكره بـ مصر وسط غياب معظم اللاعبين ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519136/مواعيد-مباريات-الأحد-14-ديسمبر-2025-الدوري-الإنجليزي-وسيدات-الأهلي-في-نهائي-إفريقيا