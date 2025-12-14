مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يحل توتنام ضيفا على نوتنجهام في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف برينتفورد فريق ليدز في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على ألافيس في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق ساسولو في الواحدة والنصف عصرا على استاد سان سيرو.

بينما يحل نابولي ضيفا على أودينيزي في تمام الرابعة عصرا.

كما يحل إنتر ضيفا على جنوى في تمام السابعة مساء.

وأخيرا يحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا في العاشرة إلا ربع مساء.

كرة سلة

يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء على صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.