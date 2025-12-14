توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج

تحدث يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تعاقده مع النادي، وموقفه من سوق الانتقالات.

وقال توروب في حواره مع قناة أون سبورت: "الأمر تطلب حوالي 4 أسابيع لنصل إلى اتفاق. أسامة هلال زارنا في كوبنهاجن عدة مرات للحديث مع وكلائي وفي النهاية تم الاتفاق وأتيت إلى الأهلي".

وأضاف "كنت أعرف النادي وتاريخه وقيمته في هذه المنطقة وفي قارة إفريقيا. الأمر كان مثيرا ولكن كان هناك العديد من الأشياء التي أريد معرفتها قبل اتخاذ القرار".

وأوضح "حجم النادي وفرص الفوز بالألقاب من الأشياء التي دفعتني للمجيء. أنا رجل طموح وكل ما أفعله يتبع هذه الصفة. أحب العمل تحت الضغط، وأنا أعرف أن الأهلي يريد الفوز دائما وهذا يتوافق مع طموحي".

وأكمل "أقابل المشجعين وقت التسوق وأعرف مدى حيوية النادي لجماهيره. كل من أقابله يريد مصافحتي أو التقاط صورة معي وهذا يمنحني شعورا رائعا".

وعن إمكانية انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قال: "اللاعب معي في الوقت الحالي وعملي أن أخرج أفضل ما لديه، أما ما سيحدث خلال الأسابيع القادمة فهو قرار الإدارة ويتم حسمه في غرف أخرى لا علاقة لي بها".

وتابع "أشرف بنشرقي يتسجيب للتعليمات ويتطور بشكل جيد مع الفريق، ولدينا أكثر من 6 ناشئين يتدربون معنا في الوقت الحالي".

وعن إمكانية مشاركة اللاعبين الصاعدين مع الفريق الأول قال: "لمَ لا؟ أعتقد أن تطوير اللاعبين هو أحد أهداف النادي لكي يظهروا لباقي الأكاديميات أن فريق كبير مثل الأهلي يصل لاعبو الأكاديمية إلى فريقه الأول".

وأكمل "هذه الرياضة جماعية ولا أعرف لماذا يتحدث الجميع عن الأفراد. وجود حارسين كبيرين معي في الفريق أمر رائع وعلى الكل أن يبذل أقصى جهد ليلعب في نهاية الأسبوع".

وواصل "أنا لست هنا لأصنف الحراس إلى رقم 1 و2. أملك حراس جيدين للغاية، وانظر لمن لعب بالأمس (سيحا) وأخذ الفرصة. سأقيم اللاعبين طوال الوقت وفي النهاية الأفضل سيشارك".

وتابع "بدأنا بشكل جيد في دوري أبطال إفريقيا وحصلنا على 4 نقاط في أول مباراتين بدور المجموعات، وهذه بطولة نسعى للفوز بها بكل تأكيد".

وأوضح "أرى التطور حالة مستمرة ولا أرى أنه شيء نصل إليه في نهاية الطريق. اللعب والفوز والتطور أمور متوازية بالنسبة لي والأمر ليس سهلا ولكننا على الطريق الصحيح".

وكشف "لا يجب أن أتحدث عن التحكيم ولكن اللعب في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بدون تقنية الفيديو أمر غريب للغاية".

وعن أليو ديانج قال: "إنه لاعب مميز ويؤدي معنا بشكل جيد، وما سيحدث خلال الأشهر الـ 6 المتبقية في عقده أمر سنناقشه لاحقا".

وواصل "أعرف ما حققه المدرب السابق مارسيل كولر مع الأهلي من بطولات وأتمنى أن أصنع التاريخ أنا أيضا مع هذا الفريق".

وتابع "سعيد بعودة إمام عاشور ولا أتعجل مشاركته حرصا عليه بعد عودته من فترة غياب طويلة".

وعن قرار مشاركة أحمد سيد زيزو أمام الزمالك قال: "أعتقد أنه أدى مباراة جيدة. أعرف أنها مباراته الأولى أمام فريقه السابق ولكنه لعب جيدا وهذا هو الأهم بالنسبة له".

أما عن إمكانية محمد عبد المنعم إلى الأهلي قال: "أركز على اللاعبين الموجودين الآن وأتمنى أن أخرج أفضل ما لديهم".

وبسؤاله عما إذا كان هناك لاعب من الأهلي فوجئ بعدم وجوده في المنتخب قال: "لن أذكر أسماء وسأحتفظ بهذا لنفسي. لن أتدخل في عمل الآخرين".

وأخيرا عن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع مدربه أرني سلوت قال: "لن أتحدث كثيرا عن هذه الأمور. الأهم أنهما تحدثا ورأينا ما يمكن أن يفعله صلاح، وأتمنى أن يؤدي عملا طيبا مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".