بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي

حقق باريس سان جيرمان انتصارا ثمينا على حساب ميتز ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وفاز سان جيرمان على ميتز 3-2 ضمن الجولة 16 من الدوري.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب.

أخبار متعلقة:
نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين باريس سان جيرمان يعلن إصابة نونو مينديش ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام

ويأتي لانس خلف باريس سان جيرمان بفارق نقطتين لكنه لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد ميتز عند النقطة 11 في المركز الأخير.

وافتتح جونزالو راموس التسجيل وأحرز الهدف الأول لنادي باريس سان جيرمان عند الدقيقة 31.

وعزز كوينتان ندجانتاو تقدم النادي العاصمي وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وقلص جيسي يدمينوت النتيجة وسجل هدف ميتز الأول عند الدقيقة 42.

وعاد ديزري دوي ليعزز تقدم باريس سان جيرمان ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ورفض ميتز الاستسلام وسجل الهدف الثاني عن طريق هيورى تسيتايشفيلى في الدقيقة 81.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز جديد لكتيبة أرتيتا
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 3 ساعة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان 4 ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519133/بشق-الأنفس-باريس-سان-جيرمان-يفوز-على-ميتز-ويستعد-الصدارة-مؤقتا