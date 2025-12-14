بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا

حقق باريس سان جيرمان انتصارا ثمينا على حساب ميتز ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وفاز سان جيرمان على ميتز 3-2 ضمن الجولة 16 من الدوري.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب.

ويأتي لانس خلف باريس سان جيرمان بفارق نقطتين لكنه لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد ميتز عند النقطة 11 في المركز الأخير.

وافتتح جونزالو راموس التسجيل وأحرز الهدف الأول لنادي باريس سان جيرمان عند الدقيقة 31.

وعزز كوينتان ندجانتاو تقدم النادي العاصمي وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وقلص جيسي يدمينوت النتيجة وسجل هدف ميتز الأول عند الدقيقة 42.

وعاد ديزري دوي ليعزز تقدم باريس سان جيرمان ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ورفض ميتز الاستسلام وسجل الهدف الثاني عن طريق هيورى تسيتايشفيلى في الدقيقة 81.