تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد بات أكثر انفتاحا على بيع برونو فيرنانديز.

ورفض يونايتد كل العروض المغرية لرحيل برونو فيرنانديز في الصيف الماضي وعلى رأسهم عرض الهلال.

وبحسب شبكة "the Daily Briefing" الإنجيليزية، فإن مانشستر يونايتد أصبح منفتحا على بيع برونو فيرنانديز.

أخبار متعلقة:
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس برونو فيرنانديز يكشف حقيقة اتفاقه مع أحد الأندية السعودية تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية اتحاد جدة يغلق ملف مورا.. ويوجه بوصلته نحو برونو فيرنانديز

وأوضحت التقارير أن يونايتد يريد الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لرحيل برونو، وتدعيم خط وسطه بلاعبين جدد.

وأشارت إلى أن يونايتد يضع إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، والكاميروني كارلوس باليبا لاعب برايتون.

في المقابل يراقب الهلال واتحاد جدة موقف برونو فيرنانديز مع مانشتسر يونايتد.

الهلال كان الأكثر جدية وكان قريبا من ضم قائد مانشستر يونايتد في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد الهلال السعودي
نرشح لكم
رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب القنوات السعودية: صلاح يصل جدة هذا الأسبوع كأس العرب - رينار: أهنئ منتخب فلسطين ولعبوا مباراة رائعة كأس العرب - السعودية إلى نصف النهائي بعد 120 دقيقة مثيرة ضد فلسطين كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة كاراسكو ينقطع عن تدريبات الشباب لسبب غريب رئيس نادي الخلود: صلاح لا يناسب الدوري السعودي.. واختيار فينيسيوس أفضل بعد 16 عاما.. فووت ميركاتو: ليون يحلم بعودة بنزيمة
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 3 ساعة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان 4 ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519132/تقرير-مانشستر-يونايتد-منفتح-على-بيع-برونو-فيرنانديز-والهلال-واتحاد-جدة-يترقبان