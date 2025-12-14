تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد بات أكثر انفتاحا على بيع برونو فيرنانديز.

ورفض يونايتد كل العروض المغرية لرحيل برونو فيرنانديز في الصيف الماضي وعلى رأسهم عرض الهلال.

وبحسب شبكة "the Daily Briefing" الإنجيليزية، فإن مانشستر يونايتد أصبح منفتحا على بيع برونو فيرنانديز.

وأوضحت التقارير أن يونايتد يريد الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لرحيل برونو، وتدعيم خط وسطه بلاعبين جدد.

وأشارت إلى أن يونايتد يضع إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، والكاميروني كارلوس باليبا لاعب برايتون.

في المقابل يراقب الهلال واتحاد جدة موقف برونو فيرنانديز مع مانشتسر يونايتد.

الهلال كان الأكثر جدية وكان قريبا من ضم قائد مانشستر يونايتد في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027.