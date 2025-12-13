جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة

مدح إيريك جارسيا لاعب برشلونة زميله بيدري بحل كل الأمور المعقدة.

وتغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "اللعب بجانب بيدري شيء رائع، الحقيقة أنه عندما تتعقد الأمور تمرر الكرة إلى بيدري وهو يحل كل شيء".

وأضاف "الفوز وزيادة الفارق مهم جدا ويمنحك الهدوء".

وأنهى حديثه قائلا: "عليك أن تدور الكرة بسرعة أمام الفرق التي تلعب بهذه الطريقة الدفاعية ثم نستغل أي لحظة يفقد فيها الخصم التركيز أو يفتح المساحات قليلا".

الفوز حافظ على صدارة برشلونة مؤمنة الفارق، حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة.

واتسع الفارق بين برشلونة وملاحقه ريال مدريد إلى 7 نقاط مؤقتا.

ويلعب مدريد ضد ألافيس خارج الديار غدا الأحد.

أما أوساسونا فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.